Коке: "Роналду - отличный футболист, но "Реал" силен и без него"

Полузащитник "Атлетико" Коке высказался о предстоящем мадридском дерби против "Реала" в рамках матча за Суперкубок УЕФА.

"Мы подходим к финалу с энтузиазмом и желанием, мы играем против победителя последних трех Лиг Чемпионов. Мы должны быть сосредоточенными и работать как единая команда, как и во всех матчах прежде. Криштиану Роналду - отличный игрок, он доказал это. Он был очень важен для них. Но эта игра все равно будет очень сложной, потому что у "Реала" все равно остается сильный состав", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Атлетико" определился с капитаном команды на новый сезон. | soccernews.ru