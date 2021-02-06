Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера"

Во Флоренции закончился матч 21 тура итальянской Серии А. "Фирентина" принимала миланский "Интер". Несмотря на дебют в составе "фиалок" Александра Кокорина, хозяева уступили со счетом 0:2. Миланцы смогли забить по голу в каждом из таймов. Россиянин вышел на замену на 74 минуте при счете 0:2, поменяв Влаховича.

"Интер", набрав очередные три очка, поднялся на первое место в турнирной таблице. У подопечных Конте 47 баллов в 21 матче. "Милан" отстает на 1 очко, имея игру в запасе. "Фиорентина" осталась на 12 месте, набрав 22 балла.

"Фирентина" - "Интер" 0:2 (0:1)

Голы: Барелла, 31 - 0:1, Перишич, 52 - 0:2

"Фирентина": Дронговски, Бираги (Баррека, 82), Мартинес, Игор Жулио, Венути (Малькюи, 73), Бонавентура, Валеро (Куаме, 46), Эссерик (Пульгар, 74), Амрабат, Пеццелья, Влахович (Кокорин, 74).