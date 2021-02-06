Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера"
Во Флоренции закончился матч 21 тура итальянской Серии А. "Фирентина" принимала миланский "Интер". Несмотря на дебют в составе "фиалок" Александра Кокорина, хозяева уступили со счетом 0:2. Миланцы смогли забить по голу в каждом из таймов. Россиянин вышел на замену на 74 минуте при счете 0:2, поменяв Влаховича.
"Интер", набрав очередные три очка, поднялся на первое место в турнирной таблице. У подопечных Конте 47 баллов в 21 матче. "Милан" отстает на 1 очко, имея игру в запасе. "Фиорентина" осталась на 12 месте, набрав 22 балла.
"Фирентина" - "Интер" 0:2 (0:1)
Голы: Барелла, 31 - 0:1, Перишич, 52 - 0:2
"Фирентина": Дронговски, Бираги (Баррека, 82), Мартинес, Игор Жулио, Венути (Малькюи, 73), Бонавентура, Валеро (Куаме, 46), Эссерик (Пульгар, 74), Амрабат, Пеццелья, Влахович (Кокорин, 74).
"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль (Гальярдини, 46), Перишич (Дармиан, 80), Барелла, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку (Пинамонти, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17