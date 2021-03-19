Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля

Фото Firenzeviola / Federico De Luca

Нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина продолжают преследовать травмы.

По информации "СЭ", россиянин усугубил старое повреждение ноги и отправился в Рим лечиться в клинике "Вилла Стюрт".

Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Предположительно, его возвращение в строй ожидается не раньше середины апреля.

Таким образом, форвард "фиалок" пропустит матчи с "Миланом" (21 марта), "Дженоа" (3 апреля) и "Аталантой" (11 апреля).

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За почти два месяца он трижды выходил на замену, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием. | http://soccernews.ru