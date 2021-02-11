Команда Моуринью в третий раз пропустила 5 голов за матч

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Команда Моуринью в третий раз пропустила 5 голов за матч

В тренерской карьере Жозе Моуринью появился третий матч, в котором в ворота его команды влетело пять голов.

1) 29 ноября 2010 года "Реал" дома был разгромлен "Барселоной" со счётом 0:5;

2) 1 января 2015 года "Челси" проиграл "Тоттенхэму" со счётом 3:5;

3) 10 февраля 2021 года "Тоттенхэм" уступил "Эвертону" со счётом 4:5.

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