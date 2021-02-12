Команды из Европы побеждают в Клубном ЧМ 8 лет подряд

Победители Лиги Чемпионов УЕФА на протяжении восьми лет подряд становятся триумфаторами Клубного Чемпионата Мира.

Накануне представитель Европы - мюнхенская "Бавария" - выиграла мировое первенство среди клубов.

До этого трофей брали четырежды мадридский "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и ещё раз "Бавария".

Последним европейским неудачником в КЧМ был "Челси", проигравший в 2012 году "Коринтиансу".

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