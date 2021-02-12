Команды из Европы побеждают в Клубном ЧМ 8 лет подряд
Победители Лиги Чемпионов УЕФА на протяжении восьми лет подряд становятся триумфаторами Клубного Чемпионата Мира.
Накануне представитель Европы - мюнхенская "Бавария" - выиграла мировое первенство среди клубов.
До этого трофей брали четырежды мадридский "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и ещё раз "Бавария".
Последним европейским неудачником в КЧМ был "Челси", проигравший в 2012 году "Коринтиансу".
Не пропустите: "Бавария" повторила рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|3
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|РКА Касабланка
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|0
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|О
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|2
|Некакса
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