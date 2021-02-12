Команды из Европы побеждают в Клубном ЧМ 8 лет подряд

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Команды из Европы побеждают в Клубном ЧМ 8 лет подряд

Победители Лиги Чемпионов УЕФА на протяжении восьми лет подряд становятся триумфаторами Клубного Чемпионата Мира.

Накануне представитель Европы - мюнхенская "Бавария" - выиграла мировое первенство среди клубов.

До этого трофей брали четырежды мадридский "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и ещё раз "Бавария".

Последним европейским неудачником в КЧМ был "Челси", проигравший в 2012 году "Коринтиансу".

Не пропустите: "Бавария" повторила рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru
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2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3 7
3 Аль-Наср Аль-Наср 3 3
4 РКА Касабланка РКА Касабланка 3 0
B М О
1 Васко да Гама Васко да Гама 3 9
2 Некакса Некакса 3 4
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
4 Саут Мельбурн Саут Мельбурн 3 0
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