Комментатор Генич выиграл спор у Дзюбы
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Известный комментатор Константин Генич рассказал, что он выиграл спор у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы по поводу его одноклубника форварда Ивана Сергеева.
"Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: "Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3".
Я говорю: "Давай поспорим, что он забьет минимум семь". Он сказал: "Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты". Я сказал, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева.
Я хочу, чтобы Дзюба надел под игровую майку "Зенита" белую футболку с моей фотографией и надписью "Спартак", разбань Генича". И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели", – сказал Генич в эфире телеканала "Матч Премьер".
В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев забил шесть голов в составе "Крыльев Советов". Зимой он перешел в "Зенит" и успел забить два гола за петербургский клуб.
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Комментатор Генич выиграл спор у Дзюбы