Конте готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но с одним условием

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед", но с одним условием, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский специалист хочет подписать с манкунианцами контракт на три года, так как это даст ему гарантию стабильной работы.

Ранее сообщалось, что руководство "Манчестер Юнайтед" может уволить нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера после поражения команды в матче чемпионата Англии от "Ливерпуля" со счетом 0:5.

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