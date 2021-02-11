Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"

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Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"Дисциплинарный комитет итальянской федерации футбола не будет применять наказания для главного тренера "Интера" Антонио Конте и президента "Ювентуса" Андреа Аньелли за их поведение во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии, сообщает Football Italia.

Напомним, в перерыве матча Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону, где сидело руководство "бьянконери". По информации La Gazzetta dello Sport, этот жест специалист адресовал конкретно президенту "Ювентуса" Андреа Аньелли. После завершения матча в телеэфир попал эпизод, в котором Аньелли оскорбил Конте. Президент туринцев сказал Конте: "Да заткнись, придурок".

В финале Кубка Италии 19 мая "Ювентус" сыграет с "Аталантой".

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