Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
Дисциплинарный комитет итальянской федерации футбола не будет применять наказания для главного тренера "Интера" Антонио Конте и президента "Ювентуса" Андреа Аньелли за их поведение во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии, сообщает Football Italia.
Напомним, в перерыве матча Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону, где сидело руководство "бьянконери". По информации La Gazzetta dello Sport, этот жест специалист адресовал конкретно президенту "Ювентуса" Андреа Аньелли. После завершения матча в телеэфир попал эпизод, в котором Аньелли оскорбил Конте. Президент туринцев сказал Конте: "Да заткнись, придурок".
В финале Кубка Италии 19 мая "Ювентус" сыграет с "Аталантой".
Читать по теме: Конте высказался о конфликте с президентом "Ювентуса" | http://soccernews.ru
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