Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии

Теги интер миланювентусантонио конте

Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мнением о вылете своей команды из Кубка Италии после ничьей в ответном полуфинальном матче с "Ювентусом" (0:0). В первой встрече миланцы проиграли со счетом 1:2.

"Мы должны были использовать свои моменты. Обе команды боролись до конца. Мы заплатили за ошибки в первом матче с "Ювентусом". "Интер" стремился забить до последней минуты. Если бы нам удалось забить гол, то сопернику было бы сложнее. "Интеру" удалось восстановить свой авторитет, нам удалось напугать "Ювентус", – приводит слова Конте Football Italia.

Не пропустите: Конте адресовал оскорбительный жест президенту "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов