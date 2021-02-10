Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мнением о вылете своей команды из Кубка Италии после ничьей в ответном полуфинальном матче с "Ювентусом" (0:0). В первой встрече миланцы проиграли со счетом 1:2.

"Мы должны были использовать свои моменты. Обе команды боролись до конца. Мы заплатили за ошибки в первом матче с "Ювентусом". "Интер" стремился забить до последней минуты. Если бы нам удалось забить гол, то сопернику было бы сложнее. "Интеру" удалось восстановить свой авторитет, нам удалось напугать "Ювентус", – приводит слова Конте Football Italia.

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