Конте уходит из "Интера". Стало известно, сколько ему заплатят

Теги антонио контеинтер милан

Конте уходит из "Интера". Стало известно, сколько ему заплатятФото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

По информации многих СМИ, в ближайшие часы "Интер" и Конте объявят о расторжении контракта тренера.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, итальянский тренер получит компенсацию в 7 миллионов евро.

По контракту, рассчитанному до июня 2022 года, ему полагалось 13 млн евро.

Также отмечается, что "Интер" уже ищет нового тренера, в его списке есть Симоне Индзаги ("Лацио") и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в этом сезоне "Интер" под руководством Антонио Конте завоевал титул чемпиона Италии.

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