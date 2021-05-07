Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан на 2 года

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Как сообщает Спорт-Экспресс, контракт нападающего "Сочи" Антона Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года.

Заболотный воспитанник "армейцев", однако он не провел ни единого матча за столичный клуб.

В текущем сезоне РПЛ, нападающий забил 9 голов.

Также не пропустите: "Сочи" вырвал победу у "Ротора". | http://soccernews.ru