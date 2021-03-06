Корнеев: "Головин - главный актив "Монако". Он может играть в "Барселоне" и "Реале"
Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев высказался о потенциале полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Монако" удачно приобрёл Головина. Я следил за ним не только со стороны, но и видел, как он тренируется. Думаю, что потенциально он может быть игроком и "Барселоны", и "Реала". Думаю, что он - главный актив "Монако", хотя есть и другие футболисты. Но я всегда смотрю, кто делает разницу и кто может повлиять на исход матча. Головин это делает.
Сколько Головин стоит? Не думаю, что "Монако" будет его расценивать в данный момент, но игрока его уровня я бы не отдал меньше, чем за 50-60 миллионов евро. Будут ли его покупать за такие деньги? Дайте ему сыграть целый сезон на том уровне, на котором он может. Возможно, заплатят ещё больше.
Переезд Головина в "Монако"? Этот клуб дал наиболее хорошую цену. В плане комфорта хорошо идти в клуб с русским хозяином. Это был отличный выбор. Это большой клуб, но ты не чувствуешь такого большого прессинга. Саша не знает французский. Не уверен, что он хорошо знает английский. Нужно учить языки, чтобы быть в полном контакте. Пока что не было интересов со стороны европейских клубов. Были беседы, но не более. На уровне ли он "Реала" или "Барселоны"? Когда в топовой форме, да. А кто там сейчас играет? Пьянич? Саша сейчас не хуже", - считает Корнеев.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 19 миллионов евро.
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