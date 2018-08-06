Ковачич саботирует тренировки "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич саботирует тренировки своей команды, сообщает Marca.

По сведениям издания, 24-летний хорват отказывается проводить занятия, пока не будет решён вопрос с его будущим.

Напомним, что Ковачич хочет уйти из "Реала", но клуб не желает с ним расставаться.

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