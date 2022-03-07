"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 2:1.
Победу краснодарскому клубу принесли голы Эдуарда Сперцяна и Владимира Ильина. В составе гостей отличился Эрик Бикфалви.
"Краснодар" – "Урал" - 2:1 (0:0)
Голы: Сперцян, 59 - 1:0, Ильин, 65 - 2:0, Бикфалви, 79 - 2:1
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин, Манелов.
"Урал": Помазун, Магомадов, Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 69), Мишкич (Евсеев, 69), Аугустыняк, Бикфалви.
Не пропустите: Сёмин озвучил причину победы "Спартака" над "Динамо". http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Динамо" может потерять основного защитника
-
Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником
-
Далот может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией
-
Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"
-
"Томь" уничтожила "Ротор" в матче ФНЛ
-
"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ
-
Матч Россия - Польша все-таки может состояться
-
В дортмундской "Боруссии" объяснили причину встречи Холанда и Хави
-
Скоулз назвал лучшего полузащитника в АПЛ
-
Влахович - лучший игрок "Ювентуса" в феврале
-
В "Вест Хэме" разочаровались в Крале
-
Отец Черышева допустил переход сына в клуб РПЛ
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Реал" - ПСЖ
-
Сёмин озвучил причину победы "Спартака" над "Динамо"
-
Кришито передумал покидать "Дженоа" посреди сезона: названа причина
-
Рэшфорд обеспокоен своим положением в "Манчестер Юнайтед"
-
Анри допустил, что Неймар имеет проблемы с психикой
-
После прихода Гвардиолы в АПЛ ни одна команда не забивала 4+ голов за матч чаще, чем "Манчестер Сити"