"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 2:1.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Эдуарда Сперцяна и Владимира Ильина. В составе гостей отличился Эрик Бикфалви.

"Краснодар" – "Урал" - 2:1 (0:0)

Голы: Сперцян, 59 - 1:0, Ильин, 65 - 2:0, Бикфалви, 79 - 2:1

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин, Манелов.

"Урал": Помазун, Магомадов, Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 69), Мишкич (Евсеев, 69), Аугустыняк, Бикфалви.

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