"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"

Фото: ФК "Арсенал" Тула

В рамках 25-го тура РПЛ "Краснодар" уступил тульскому "Арсеналу".

Отметим, что это была дебютная игра краснодарцев под руководством Виктора Гончаренко.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 13-е место. "Краснодар" остается 10-м.

"Арсенал" Тула - "Краснодар" 1:0

Гол: Чаушич, 62 - 1:0

"Арсенал" Тула: Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко.

"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Мартынович, Чернов, Стоцкий (Смольников, 54), Ионов (Сулейманов, 78), Газинский (Ольссон, 78), Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг (Ари, 78).

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