"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
Фото: ФК "Арсенал" Тула
В рамках 25-го тура РПЛ "Краснодар" уступил тульскому "Арсеналу".
Отметим, что это была дебютная игра краснодарцев под руководством Виктора Гончаренко.
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 13-е место. "Краснодар" остается 10-м.
"Арсенал" Тула - "Краснодар" 1:0
Гол: Чаушич, 62 - 1:0
"Арсенал" Тула: Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко.
"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Мартынович, Чернов, Стоцкий (Смольников, 54), Ионов (Сулейманов, 78), Газинский (Ольссон, 78), Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг (Ари, 78).
Читайте также: "Рубин" в гостях победил "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"
-
"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
1
"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
-
1
Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
-
Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
-
Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
-
"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
Ловрен пропустит матч с "Сочи"
-
"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
-
"Арсенал" намерен переманить Лингарда
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"
-
Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича