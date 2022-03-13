"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком"

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"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком"Фото: твиттер "Спартака"

В рамках 21-го тура РПЛ "Спартак" проиграл "Краснодару".

Благодаря победе "быки" поднялись на пятое место. "Спартак" остается на девятом.

"Спартак" - "Краснодар" 1:2

Голы: Сперцян, 5 - 0:1, Промес (пен), 38 - 1:1, Сперцян (пен), 86 - 1:2

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Соболев, 90), Айртон, Мозес (Хлусевич, 64), Промес, Мартинс Перейра, Бакаев (Ларссон, 75), Умяров (Зобнин, 90), Николсон.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Попов, Ильин, Манелов (Газинский, 74).     

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