Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории футбола

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Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории футбола

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории футбола.

Роналду забил два гола в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:1). Таким образом, на счету португальца стало 734 гола за всю карьеру. По этому показателю он догнал бывшего нападающего сборной Бразилии Ромарио. На первом месте находится легендарный бразилец Пеле (767).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола выглядит так:

1. Пеле - 767 голов
2-3. Ромарио - 734
2-3. Роналду - 734
4. Герд Мюллер - 720
5. Лионель Месси - 716
6. Ференц Пушкаш - 706
7. Йозеф Бицан (636)
8. Эйсебио (615)
9. Ференц Деак (558)
10. Артур Фриденрайх (554)

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