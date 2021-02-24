Кристиян Бистрович намерен вернуться в ЦСКА

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за "Касымпашу", заявил, что в летнее трансферное окно он собирается вернуться в российский клуб.

"Я ушел в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику и иметь возможность подготовиться к молодежному чемпионату Европы. "Касымпаша" дает мне возможность постоянно выходить на поле. Я хотел уйти еще летом, так как в ЦСКА мое игровое время уменьшилось. Но затем я забил пару голов и клуб не хотел меня отпускать. В ноябре со мной продлили контракт до 2025 года, а это означает, что клуб рассчитывает на меня. Но сейчас моя цель - играть как можно больше, а летом я намерен вернуться в ЦСКА", - приводит слова Бистровича Index.hr.

В нынешнем сезоне 22-летний Бистрович провел за "Касымпашу" шесть матчей и отдал три голевые передачи.

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