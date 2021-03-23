Кроос из-за травмы не сыграет в марте за сборную Германии

Фото: Твиттер @DFB_Team_EN

Хавбек "Реала" и сборной Германии Тони Кроос покинул расположение национальной команды и пропустит ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), полузащитник уже испытывал дискомфорт в ноге, когда прибыл на сборы. Детальное обследование, что травма приводящей мышцы носит серьезный характер и не позволит Кроосу помочь команде в играх с Исландией, Румынией и Северной Македонией.

"Наши медики изучили травму Тони и провели необходимое лечение. Он хотел остаться с нами, и он был бы нам полезен. Но с учетом того, что летом пройдет Евро, мы приняли решение, что полное восстановление Крооса от этой травмы – это приоритет", - заявил наставник сборной Германии Йоахим Лев.

31-летний футболист вернется обратно в Испанию.