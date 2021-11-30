Кроос: "Месси получил "Золотой мяч" абсолютно незаслуженно"

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Кроос: "Месси получил "Золотой мяч" абсолютно незаслуженно"

Фото твиттер Тони Крооса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выразил несогласие с результатами голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.

"Поздравляю Месси с выигранным "Золотым мячом", но это абсолютно незаслуженно. Нет сомнений, что Месси и Роналду - главные игроки последнего десятилетия, но в этом году аргентинца должны были опередить другие.

Моя тройка? Первый - Бензема, второй - Левандовски, третий - Жоржиньо", - приводит слова Крооса Voetbal International.

Напомним, что Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере. В этом году он опередил в голосовании Роберта Левандовски всего на 33 балла.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Лицемеры не только в рашке... Если не заслуживает, зачем поздравляешь???... Дурачок!!!.... Хе-хе-хе...

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