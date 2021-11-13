Кроос высказался об игре на "Сантьяго Бернабеу"

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Кроос высказался об игре на "Сантьяго Бернабеу"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал об ощущениях от игры на "Сантьяго Бернабеу".

"Это уже лучший стадион мира и он будет оставаться таким. Вы можете увидеть на изображениях то, каким он будет, когда работы будут завершены. Это действительно впечатляет.

Я очень хочу там сыграть и надеюсь, что смогу получить несколько лет игры на этом стадионе", - сказал немецкий футболист.

Напомним, что контракт Крооса с "Реалом" рассчитан до июня 2023 года.

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