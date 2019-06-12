Круче, чем Марсиаль и Санчес! Зачем "Манчестер Юнайтед" понадобился Даниэль Джеймс из Чемпионшипа?

Даниэль Джеймс стал одним из главных открытий текущего сезона в Чемпионшипе, постепенно рекомендуя себя в роли незаменимого футболиста для "Суонси Сити". В 33 матчах он сумел отметиться 4 голами и 7 результативными передачами. Несмотря на старания футболиста, "лебеди" не получили особых дивидендов с точки зрения итогового положения в турнирной таблице (ни намека на борьбу за попадание в АПЛ), 21-летний игрок показал, что у него есть все, чтобы играть на более высоком уровне. Джеймс играл в основном на левом краю атаки в системах 4-2-3-1 или 4-3-3, хотя главный тренер Грэм Поттер периодически использовал талантливого англичанина на правом фланге. Время от времени ему даже было поручено заменить пустующее место центрального нападающего. Тем самым Даниэль Джеймс продемонстрировал многообещающий уровень тактической универсальности в итоге, которая основана на владении мячом. Джеймс стал одним из наиболее продуктивных атакующих игроков "Суонси": в среднем футболист совершал 1,3 удачную попытку дриблинга, а также 1,2 ключевые передачи за матч. Однако, его главные качества подчеркивает немного другой статистический показатель – лишь на одном игроке Чемпионшипа (Джеке Грилише из "Астон Виллы") фолили чаще, чем на Джеймсе. ес

Игра Джеймса довольно проста, но в то же время весьма сложная: он любит получать мячи на боковой линии или рядом с ней, где у него больше шансов найти свободное пространство и освободится от опеки защитников. Говоря простым языком, он предпочитает бегать, а не играть один в один. Многие современные вингеры – это специалисты игры в обыгрыш, которые приближаются к своему противнику, а затем обманывают его за счет быстрой работы ног и корпуса. Джеймс же стремиться увидеть пространство в стороне от соперника или за его спиной, и использует свои быстрые ноги, чтобы прорваться на это пространство, в независимости от того, находится Джеймс с мячом или нет. В некоторых ситуациях Даниэль не просто ищет оперативный простор, но и смещается поперек поля, играя в свободной зоне между полузащитой и линией обороны. Эти движения, на первый взгляд, могут показаться менее опасными, но на самом деле они открывают огромный спектр дополнительных возможностей. Продвигаясь вглубь, Джеймс получает доступ к опасной 14 зоне (перед самой штрафной), где появляются возможности для выстрелов или комбинаций с товарищами по команде. Если против Джеймса начинают играть персонально, это никак его не страшит. В таком случае футболист просто уводит за собой противников, давая играть другим. В "Суонси" этот прием можно было обозначить так: "Отвлеки соперника, чтобы крайние защитники могли без проблем врываться на чужую половину поля".

Стратегия атаки и стиль Джеймса работают даже против самых высокоорганизованных оборон, ведь быстрые смещения в центр поля сеют панику относительно того, кто в итоге должен играть против англичанина. Но скорость – это не единственное, чем может похвастаться Джеймс. Он также имеет в своем арсенале альтернативные способы усилить атакующую игру команды. Один из них – взаимодействие с партнером, который находится рядом. Он может использовать соседнего игрока, чтобы сыграть в простую стенку или разыграть быструю комбинацию для дальнейшего прорыва, а может просто выполнить роль "третьего", который увяжется в общую систему комбинаций, но будет принимать участие в ней не на уровне передач, а на уровне открывание под пас и отвлекания защитников. А поскольку в Чемпиошипе с Джеймсом часто играют сразу двое, то его рывки очень здорово помогают освободить пространство перед партнерами. Хотя, стоит сказать, что при этом потенциал конкретно Джеймса немного теряется, поскольку с мячом он почти не двигается.

Атака "Суонси" в присутствии Джеймса и без него – это совершенно разные атаки. Но при этом стоит отметить, что его роль не заканчивается ровно в тот момент, когда мяч утерян. В обороне его темп становится очень полезным, так как его быстрые ноги могут резко подловить соперника в стартовой фазе натиска. Если игрок с мячом отдает слабый пас или если адресат для передачи находится в плохом положении, Джеймс может обратить эти ситуации в свою пользу, то есть забрать игровой снаряд и устроить молниеносный выпад на чужие ворота. Особенно от подобной игры страдают команды, которые любят начинать атаки через короткий пас на своей половине поля. "Манчестер Юнайтед", что благодаря футболистов вроде Джеймса команде удастся перешагнуть через провальный уходящий сезон и снова вернуться в реальную борьбу за ТОП-4. В стане "красных дьяволов" есть все условия, чтобы Джеймс развивался и дальше. С тех пор, как Оле-Гуннар Сульшер занял кресло главного тренера на "Олд Трафорд", игра "Юнайтед" перешла на удобную для Джеймса схему 4-3-3. Однако совершенно очевидно, что у норвежского специалиста не было подходящих вингеров для его системы. Маркус Рэшфорд, который исполнял эти функции при Моуринью, перешел на место центрального нападающего. Хуан Мата и Джесси Лингард – это хорошие кандидатуры, однако позиции по краям не являются основными для них. Как Мата, так Лингард предпочитают действовать в центре, располагаясь на позиции под нападающим. Что касается Антони Марсиаля и Алексиса Санчеса, то оба провели довольно посредственный зон и не могли найти свою игру.

Джеймс может помочь решить проблему качественных вингеров, его игры как на одном, так и на другом фланге одинаково хороши. Теоретически, англичанин может даже выступить в центре еще одного тактического нововведения – активное взаимодействие с самым креативным игроком "Юнайтед" в лице Поля Погба (если тот не уедет в Мадрид). Если их дуэт слева заработает, то Джеймс может быть частично освобожден от выполнения оборонительной работы. Кроме того, его забегания по левому флангу и смещения в центр могут дать Погба дополнительное пространство для полной реализации своих умений на поле. Ну и прессинг! Сульшер стремиться, чтобы его команда защищалась более агрессивно, и темп 21-летнего футболиста может подсобить в этом деле. Конечно, Джеймса нельзя назвать идеальным футболистом, поскольку он молод и еще не раскрылся на полную. В особенности, его решения на поле не всегда верные и рассудительные. Чаще всего это проявляется в стремлении как можно быстрее оббежать всех игроков противной стороны. Однако, именно Джеймс обладает теми качествами, которые по зарез нужны атаке "Манчестер Юнайтед". И если с футболистом очень хорошо поработают, то статус звезды станет лишь вопросом времени.

Игорь Малиенко | soccernews.ru