Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА

Ведущие спортивные сайты России "Чемпионат" и Sports.ru выступили с совместным заявлением.

Главные редакторы ресурсов пообещали бойкот московскому ЦСКА, который отказал в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ против "Уфы" журналисту Андрею Панкову.

"В пятницу ЦСКА отказал в аккредитации журналисту "Чемпионата" Андрею Панкову. В начале недели он опубликовал текст "Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре", в котором написал о стратегических проблемах клуба, снижении влияния Евгения Гинера и разных взглядах Максима Орешкина и Романа Бабаева на развитие клуба.

Во вторник ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором уточнил: "В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешёвые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба".

В пятницу ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч - то есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам. Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы - редакции "Чемпионата" и Sports.ru - считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа - и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот - до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА - только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об "Уфе".

ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова - но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба", - говорится в заявлении.

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