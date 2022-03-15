Крыховяк перешел в греческий топ-клуб

Фото: инстаграм АЕКа\Автор неизвестен

Пресс-служба афинского АЕКа на официальном сайте объявила о переходе польского полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка.

Футболист расторг контракт с краснодарцами и достался грекам бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.

32-летний Крыховяк ранее играл за "Бордо", "Реймс", "Нант", "Севилью", ПСЖ, "Вест Бромвич" и "Локомотив". За сборную Польши сыграл 86 матчей и забил пять голов.

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