Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, когда он планирует определиться со своим будущим в московском клубе.
"Вряд ли я уйду из команды ближайшим летом, хотя в этом вопросе ничего нельзя гарантировать. Пока мне очень комфортно в России. Переговоров о новом контракте ещё не было, но я бы хотел определиться с будущим к январю 2022 года. Моё соглашение действует до июня 2022-го, и я не намерен затягивать с решением до последнего момента", - цитирует 31-летнего футболиста WP SportoweFakty.
Крыховяк выступает за "Локомотив" с июля 2018 года, сыграл 103 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов.
Рыночная стоимость польского хавбека оценивается в 13 миллионов евро.
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