"Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ

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"Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛФото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

"Крылья Советов" наградили золотыми медалями за победу в ФНЛ 20/21.

Церомония награждения прошла после разгрома "Краснодара-2" в матче 41-го тура ФНЛ.

Золотую медаль также получил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

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