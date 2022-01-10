Кулушевски не покинет "Ювентус" в январе
Фото: инстаграм Кулушевски/Автор неизвестен
Трансферные планы туринского "Ювыентуса" сильно изменили после травмы крестообразной связки у нападающего Федерико Кьезы.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport, теперь "старая синьора" будет отвечать отказом на предложения о трансфере Деяна Кулусевски, так как он может заменить травмированного футболиста.
Также отмечается, что "Юве" намерен подписать зимой еще одного форварда. Из-за финансовых проблем туринский клуб сможет лишь брать игроков в аренду с правом последующего выкупа.
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