Куман хочет видеть в "Барселоне" Лукаку вместо Холанда



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хотел видеть в своей команде бельгийского нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает журналист Франсеск Агиляр в своем твиттере.

По данным источника, Куман считает, что Лукаку больше подойдет его команде, чем норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Впрочем, последний является приоритетным вариантом для нового президента клуба Жоана Лапорты. К тому же, купить Лукаку будет крайне сложно, так как "Интер" не планирует его продавать.

В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал семь результативных передач. На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 30 поединках.

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