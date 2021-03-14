Куман хочет видеть в "Барселоне" Лукаку вместо Холанда
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хотел видеть в своей команде бельгийского нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает журналист Франсеск Агиляр в своем твиттере.
По данным источника, Куман считает, что Лукаку больше подойдет его команде, чем норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Впрочем, последний является приоритетным вариантом для нового президента клуба Жоана Лапорты. К тому же, купить Лукаку будет крайне сложно, так как "Интер" не планирует его продавать.
В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал семь результативных передач. На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 30 поединках.
Не пропустите: "Барселона" следит за прогрессом вингера "Севильи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Куман хочет видеть в "Барселоне" Лукаку вместо Холанда
-
Рондон рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота своего бывшего клуба "Зенита"
-
Сульшер рассказал, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" больше всего похож на него
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен
-
Флик отреагировал на победу "Баварии" в матче с "Вердером"
-
Азмун показал яркое фото после крупной победы "Зенита" над "Ахматом"
-
Мостовой высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 13 марта
-
"Атлетико" в большинстве не смог победить "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"
-
Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед"
-
В сети выложили фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон
-
Игроки "Уфы" испекли блины перед матчем с "Рубином" (видео)
-
Адвокат рассказал, что может грозить игрокам "Чертаново", которые избили футболиста "Локомотива"
-
Соболев: "Москва — красно-белая"
-
Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги
-
Стала известна степень повреждений игроков "Спартака" после матча с "Динамо"
-
Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчах
-
"Боруссия" Дортмунд обыграла "Герту"
-
"Эвертон" дома уступил "Бернли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20