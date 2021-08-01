Куман нашел замены для Бускетса и Педри в академии "Барселоны"

Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман наше подмену для полузащитников Серхио Бускетса и Педри Гонсалеса в "Ла Масии" - академии каталонского клуба.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, голландский наставник видит таких футболистов в Нико Гонсалесе и Пабло "Гави" Паесе.

Отмечается, что Нико станет подменой для Бускетса, а Гави будет подменять Педри, который сейчас выступает за олимпийскую сборную Испании.

По информации источника, Куману также очень нравится игра Юсуфа Демира, поэтому он будет в первой команде на следующий сезон.

Также не пропустите: Судья мадридского суда рассказал важную деталь о Суперлиге. | http://soccernews.ru