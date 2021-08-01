Куман определился с пятеркой крайних защитников "Барселоны" на следующий сезон

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман определился с пятью игроками, которые будут играть на флангах обороны в предстоящем сезоне, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в этот список вошли Сержиньо Дест, Эмерсон Роял, Серхи Роберто, Жорди Альба и Алехандро Больде.

Ранее появлялась информация о том, что каталонцы интересуются латералем "Аталанты" и сборной Германии Робином Гозенсом.

В это трансферное "блауграну" уже покинул Хуниор Фирпо, который перебрался в "Лидс" за 15 миллионов евро. Он играл на позиции левого защитника в "Барселоне".

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