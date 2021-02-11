Куман посетовал на неназначенный пенальти в матче с "Севильей"

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Куман посетовал на неназначенный пенальти в матче с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Севильи" в матче 1/2 финала Кубка Испании.

Судья зафиксировал фол Сусо на Жорди Альбе, когда оба боролись за мяч вблизи линии штрафной площади. Арбитр назначил штрафной удар вместо 11-метрового.

"В целом рефери отработал хорошо. Но всегда есть сомнения, когда речь идёт о пенальти. Все утверждали, что его нужно было назначать. Причём не только представители "Барселоны". Не понимаю, почему не вмешалась система VAR", - цитирует Кумана Marca.

В итоге "Барса" на выезде проиграла "Севилье" со счётом 0:2. Ответный матч состоится 3 марта на "Камп Ноу".

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