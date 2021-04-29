Куман пропустит матчи с "Валенсией" и "Атлетико"

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Куман пропустит матчи с "Валенсией" и "Атлетико"Фото: Eurosport

Наставник "Барселоны" Рональд Куман получил красную карточку в игре с "Гранадой" (1:2).

Как сообщает As, в текущем сезоне тренера, получившие прямую красную карточку, получали как минимум двухматчевую дисквалификацию.

Таким образом, голландец пропустит матчи с "Валенсией" (2 мая) и "Атлетико" (8 мая).

За 5 туров до конца Ла Лиги "Барса" идет третьей и отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка.

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