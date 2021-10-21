Куман верит в успех "Барселоны" в Эль Класико

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Куман верит в успех "Барселоны" в Эль Класико

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от игры 10-го тура чемпионата Испании против "Реала".

"Да, мы способны победить их. Почему нет?" - цитирует Кумана Marca.

Эль Класико состоится в ближайшее воскресенье, 24 октября, в 17:15 по московскому времени.

"Реал" идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барса" пока только седьмая.

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