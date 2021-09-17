Ла Лига представила новый логотип Эль Класико

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Ла Лига создала логотип и фирменный стиль для классического противостояния между "Барселоной" и "Реал Мадридом", чтобы "придать свою индивидуальность и визуальную узнаваемость самому значимому противостоянию в истории футбола между двумя самыми популярными и большими клубами планеты", сообщается на сайте Ла Лиге.

Лига намерена с этим новым имиджем иметь еще один актив, который поможет повысить ценность бренда соревнования и его клубов, и который может быть использован во всех международных активах и мероприятиях, проводимых вокруг этого матча, и все это в рамках стратегии интернационализации, которая началось много лет назад.

Эта инициатива также является примером стремления Ла Лиги к будущему, когда она более тесно сотрудничает с клубами, чтобы продвигать испанские соревнования и знаковые матчи, не только Эль Класико, но и Эль Гран Дерби, Эль Дерби де Мадрид и Эль Дерби Васко и другие.

"Эль Класико - это "суперпродукция" Ла Лиги, наиболее популярный клубный матч с огромной глобальной аудиторией, парализующей мир, культурное событие, выходящее за рамки границ", - говорится в пресс-релизе.

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