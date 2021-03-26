"Лацио" не получит техническое поражение за нарушения COVID-протокола

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"Лацио" избежал снятия очков и технического поражения за нарушения протоколов COVID-19 осенью 2020 года. Однако клуб понес серьезное наказание, сообщает La Gazzetta dello Sport

"Орлы" были оштрафованы на 150 тысяч евро, президент клуба Клаудио Лотито отстранен от работы на семь месяцев, врачи команды Фабио Родиа и Иво Пульчини – на год.

Расследование было начато из-за того, что появились расхождения в результатах тестирования игроков "Лацио" на коронавирус перед матчами Лиги Чемпионов и матчами Серии А. Было проведено изучение деятельность лаборатории в Салерно, которая занималась проверками, рассмотрены соответствующие инциденты от 27 октября и 3 ноября.

Представители римского клуба утверждали, что вина лежит на медучреждении. Именно оно не довело до сведения местные органы здравоохранения, что есть положительные результаты тестирования игроков.

"Лацио" могли наказать техническими поражениями в матчах с "Ювентусом" и "Торино" или снятием очков, но в итоге клуб отделался штрафом.

"Орлы" не согласны с решением и подадут апелляцию.