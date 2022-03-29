Лапорта: "Барселона" уже оформила два трансфера"

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Лапорта: "Барселона" уже оформила два трансфера"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб уже заключил соглашения с двумя игроками, которые летом станут свободными агентами.

"Барселона" уже согласовала контракты с двумя игроками. У них заканчиваются сроки контрактов, поэтому мы имели право вести с ними переговоры. Это защитник и полузащитник? Возможно, я не хочу называть их меня",  цитирует Лапорту Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может в статусе свободных агентов подписать защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту.

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