Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси

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Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси

Фото твиттер Leo Messi

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскрыл детали переговоров с нападающим Лионелем Месси касательно нового соглашения.

"Пока ситуация развивается хорошо. Мы сделали предложение в рамках возможностей клуба. Надеюсь, Лео оценит наши усилия, хотя он, безусловно, заслуживает большего. В целом же дело не в деньгах, а в проекте с возможностью выиграть все трофеи. Наш настрой? Мы сдержанно оптимистичны", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В минувшем сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Действующий контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня.

Не пропустите: "Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт. | http://soccernews.ru
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