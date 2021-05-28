Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси
Фото твиттер Leo Messi
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскрыл детали переговоров с нападающим Лионелем Месси касательно нового соглашения.
"Пока ситуация развивается хорошо. Мы сделали предложение в рамках возможностей клуба. Надеюсь, Лео оценит наши усилия, хотя он, безусловно, заслуживает большего. В целом же дело не в деньгах, а в проекте с возможностью выиграть все трофеи. Наш настрой? Мы сдержанно оптимистичны", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В минувшем сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
Действующий контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня.
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|20
|16
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