Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

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Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес хочет перейти в "Ливерпуль", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, футболист предпочитает перебраться в стан мерсисайдцев, чем оказаться в "Арсенале". Ранее сообщалось, что "Интер" оценивает форварда в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 42 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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