Легенда "Арсенала" Мерсон предложил "Барселоне" купить английского хавбека

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Легенда "Арсенала" Мерсон предложил "Барселоне" купить английского хавбека
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Пол Мерсон предложил "Барселоне" приобрести полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

"Мы видели, как "Барселона" развалилась в матче с ПСЖ. На их месте я бы немедленно купил Грилиша. Не имеет значения, сколько он стоит. Он лучше любого на "Камп Ноу" и является одним из сильнейших футболистов в мире", - цитирует Мерсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Грилишем активно интересуется "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" оценивает хавбека в 100-120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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