Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" сошлись в товарищеском матче, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе "Блумфильд". Победу одержал королеский клуб со счетом 3:2.

Победу "Реалу" принесли голы Педро Мунитиса, Альфонсо Переса и Рубена Де ла Реда. В составе каталонского клуба отличились Роналдиньо и Жофре Матеу.

"Реал" - "Барселона" - 3:2 (2:1)

Голы: Роналдиньо, 27 (с пенальти) - 0:1, Мунитис, 42 - 1:1, Перес, 44 - 2:1, Матеу, 60 - 2:2, де ла Ред, 70 - 3:2

"Реал": Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Санс, Роберто Карлос, Милла, Ривера, Фигу, Амависка, де ла Ред, Перес. На замену выходили Веласко, Виктор, Мунитис.

"Барселона": Ангой, Хуан Карлос, Дею, Тортолеро, Гоэкоэчеа, Деку, Мендьета, Арпон, Ривалдо, Савиола, Роналдиньо. На замену выходили Гузман, Амор, Р. де Бур, Коку, Матеу, Окуново.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Не пропустите: "Реал" завершил трансферную кампанию. | http://soccernews.ru