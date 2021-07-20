Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" сошлись в товарищеском матче, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе "Блумфильд". Победу одержал королеский клуб со счетом 3:2.
Победу "Реалу" принесли голы Педро Мунитиса, Альфонсо Переса и Рубена Де ла Реда. В составе каталонского клуба отличились Роналдиньо и Жофре Матеу.
"Реал" - "Барселона" - 3:2 (2:1)
Голы: Роналдиньо, 27 (с пенальти) - 0:1, Мунитис, 42 - 1:1, Перес, 44 - 2:1, Матеу, 60 - 2:2, де ла Ред, 70 - 3:2
"Реал": Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Санс, Роберто Карлос, Милла, Ривера, Фигу, Амависка, де ла Ред, Перес. На замену выходили Веласко, Виктор, Мунитис.
"Барселона": Ангой, Хуан Карлос, Дею, Тортолеро, Гоэкоэчеа, Деку, Мендьета, Арпон, Ривалдо, Савиола, Роналдиньо. На замену выходили Гузман, Амор, Р. де Бур, Коку, Матеу, Окуново.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14