Леонардо вернулся в "Милан"

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Леонардо вернулся в "Милан"

"Милан" объявил о возвращении Леонардо в клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, Леонардо получил должность технического директора "россонери".

Напомним, что Леонардо выступал за "Милан" с 1997 по 2001 год, а в сезоне 2009/10 возглавлял клуб.

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