Леонид Слуцкий спел песню про видео Дзюбы

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Леонид Слуцкий спел песню про видео ДзюбыНаставник "Рубина" Леонид Слуцкий принял участие в шоу "Плохие песни". Специалист спел песню о "том самом" видео форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

"Недавно в трендах видел ролик на ютубе.
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепною пятеркой на руке", — спел Слуцкий.

"Мы с Дзюбой общались пару раз на эту тему. Когда он не был занят, а там хрен попадешь в эту паузу!" — сказал Слуцкий.

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