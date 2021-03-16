Леонид Слуцкий спел песню про видео Дзюбы
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий принял участие в шоу "Плохие песни". Специалист спел песню о "том самом" видео форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
"Недавно в трендах видел ролик на ютубе.
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепною пятеркой на руке", — спел Слуцкий.
"Мы с Дзюбой общались пару раз на эту тему. Когда он не был занят, а там хрен попадешь в эту паузу!" — сказал Слуцкий.
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