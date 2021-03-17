Лев вызвал в сборную Германии Вирца и Мусиалу

Теги йоахим лёвгерманияджамал мусиала

Лев вызвал в сборную Германии Вирца и МусиалуИзображение: Федерико Гамбарини, dpa
Наставник сборной Германии Йоахим Лев вызвал на мартовские матчи двух молодых футболистов, сообщает RTL.

"Вы можете уже сказать, что мы планируем вызвать Джамала Мусиалу из "Баварии" и Флориана Вирца из "Байера". Будет неплохо провести несколько дней с ними, понаблюдать, как они покажут себя", – сказал Лев.

Напомним, Мусиала в прошлом году выступал за молодежную сборную Англии.

В рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 немцы сыграют с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) и Северной Македонией (31 марта).

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