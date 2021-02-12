Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира

Теги роберт левандовскиандре-пьер жиньякйозуа киммихбавария мюнхен

Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира.

Отметим, что в поляк оформил дубль в полуфинальном матче против "Аль-Ахли" (2:0), а также сделал ассист в финале.

Второе место досталось нападающему "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяку, третье - хавбеку "Баварии" Йозуа Киммиху.

Читайте также: "Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

A М О
1 Коринтианс Коринтианс 3 7
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3 7
3 Аль-Наср Аль-Наср 3 3
4 РКА Касабланка РКА Касабланка 3 0
B М О
1 Васко да Гама Васко да Гама 3 9
2 Некакса Некакса 3 4
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
4 Саут Мельбурн Саут Мельбурн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов