Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира.

Отметим, что в поляк оформил дубль в полуфинальном матче против "Аль-Ахли" (2:0), а также сделал ассист в финале.

Второе место досталось нападающему "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяку, третье - хавбеку "Баварии" Йозуа Киммиху.

Читайте также: "Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru