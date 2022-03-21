Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле"

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Будущее нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского остается неопределенным.

Как сообщает Todofichajes, в трансфере форварда заинтересован "Ливерпуль" и лично их главный тренер Юрген Клопп, который работал с поляком в дортмундской "Боруссии".

Ранее сообщалось об интересе к Роберту со стороны "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и мадридского "Реала".

Контракт Левандоского с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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