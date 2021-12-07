Левандовски - о словах Месси про "Золотой мяч": "Надеюсь, это было искренне"
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своём отношении к речи форварда ПСЖ Лионеля Месси во время церемонии вручения "Золотого мяча".
Аргентинец выразил мнение, что поляк несправедливо остался без награды по итогам 2020 года.
"Надеюсь, это было искренне, а не просто слова вежливости. Было здорово сидеть рядом с таким великим футболистом, как Месси, и бороться за победу с ним", - приводит слова бомбардира "Баварии" Sport.es.
Месси получил седьмой "Золотой мяч" в карьере, опередив в голосовании Левандовски на 33 балла.
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