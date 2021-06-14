Левандовски рассмешил партнёров по сборной Польши

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски угодил в забавную ситуацию на тренировке сборной Польши.

32-летний футболист испугался из-за внезапно заработавшей системы полива газона. Неуклюжие движения форварда вызвали улыбку у его партнёров по национальной команде.

Поляки готовятся к матчу 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии, который состоится сегодня в 19:00 мск.

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