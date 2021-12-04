Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги

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Левандовски установил очередной рекорд БундеслигиФото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в игре против дортмундской "Боруссии" (3:2).

Для 33-летнего поляка этот гол стал 118-м в выездных играх Бундеслиги.

Как сообщает OptaFranz, Левандовски побил рекорд по этому показателю, обойдя достижение Клауса Шифера, на счету которого было 117 голов в гостевых матчах чемпионата.

Всего в этом сезоне Бундеслиги Левандовски забил 15 голов в 13 играх.

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