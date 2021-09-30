Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выиграл в составе мюнхенского клуба 18-й матч подряд в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира.

Победная серия поляка длится с 18 сентября 2019 года. Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" вылетела из Лиги чемпионов после поражения от ПСЖ, но Левандовски пропустил те матчи из-за травмы.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" девять матчей во все турнирах и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru