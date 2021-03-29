Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в отборочных раундов чемпионатов мира
Фото: инстаграм Роберта Левандовски
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в отборочных раундов чемпионатов мира.
Левандовски сделал дубль в матче 2-го тура отбора ЧМ-2022 с Андоррой (3:0) и на его счету стало 24 гола. По этому показателю он догнал идущего третьим нападающего сборной Боснии Эдина Джеко.
Впереди Левандовски только бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко (26) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (30).
Не пропустите: Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы. | http://soccernews.ru
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